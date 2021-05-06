https://news.day.az/society/1340443.html Кто больше всего болеет коронавирусом в Азербайджане?
Кто больше всего болеет коронавирусом в Азербайджане?
В Азербайджане больше всего болеют коронавирусом граждане в возрасте 30-59 лет.
Об этом сказала глава департамента по профилактике и контролю заболеваний Объединения по управлению территориальными медицинскими объединениями (TƏBİB) Ягут Гараева на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает Day.Az.
Гараева призвала граждан соблюдать правила карантина.
Глава департамента отметила, что в Азербайджане фиксируется положительная динамика выздоровления от коронавируса.
"Этот успех был достигнут благодаря многим мерам. Каждый из нас должен постараться закрепить достигнутый успех", - сказала Гараева.
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