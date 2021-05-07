Тяжелое ДТП на трассе Баку-Газах

На участке автомагистрали Баку-Газах в Евлахском районе произошло ДТП.

Как передает Day.Az, Соответствующие кадры были распространены в социальных сетях.

Так, фура столкнулась с грузовым автомобилем марки КамАЗ.