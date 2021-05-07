https://news.day.az/society/1340668.html Тяжелое ДТП на трассе Баку-Газах - фура врезалась в грузовик
Тяжелое ДТП на трассе Баку-Газах - фура врезалась в грузовик
На участке автомагистрали Баку-Газах в Евлахском районе произошло ДТП.
Как передает Day.Az, Соответствующие кадры были распространены в социальных сетях.
Так, фура столкнулась с грузовым автомобилем марки КамАЗ.
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