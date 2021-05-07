Начинается суд над бывшим владельцем сети магазинов İdeal

Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении бывшего владельца сети магазинов İdeal Ильгара Исмаилова.

Дело направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям в производство судьи Али Мамедова, сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ.

И.Исмаилов обвиняется в злоупотреблении служебным положением в 2011-2017 годах и хищении средств в размере около 680 тыс. манатов.

Ему предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 (присвоение в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) УК АР. Решением Бинагадинского районного суда в отношении его избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.