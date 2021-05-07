https://news.day.az/society/1340887.html В Азербайджане выявлено еще 722 случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 722 случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 722 случая заражения коронавирусом, 1854 человека вылечились, 15 человек скончались.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.
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