В Азербайджане выявлено еще 722 случая заражения коронавирусом

В Азербайджане выявлено еще 722 случая заражения коронавирусом, 1854 человека вылечились, 15 человек скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

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