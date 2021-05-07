В Азербайджане будет создана информационная система «Электронная прокуратура»

Будет создана информационная система "Электронная прокуратура", обеспечивающая применение современных информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов прокуратуры Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это нашло отражение в подписанном сегодня Президентом Ильхамом Алиевым указе "О применении Закона Азербайджанской Республики от 27 апреля 2021 года № 307-VIGD" о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики "О прокуратуре" и указе Президента Азербайджанской Республики от 24 декабря 1999 года № 232 "О применении Закона Азербайджанской Республики "О прокуратуре"".

Кабинету министров поручено в двухмесячный срок подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики проект Положения об информационной системе "Электронная прокуратура" в соответствии с "Правилами формирования, ведения, интеграции и архивирования государственных информационных ресурсов и систем", утвержденными указом Президента Азербайджанской Республики № 263 от 12 сентября 2018 года.