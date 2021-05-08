В Азербайджане могут разрешить свадьбы

В Азербайджане в будущем разрешат проводить свадьбы, но по определенным правилам. Как сообщает Day.Az, об этом сказал зампредседателя комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Рашад Махмудов.

"В ближайшие несколько месяцев будут разработаны соответствующие стандарты для проведения свадеб", - отметил Махмудов.

По его словам, говорить об отмене имеющихся ограничений рано до тех пор, пока не будет привито 50-60% населения страны.