https://news.day.az/society/1342013.html Журналисты ознакомились с военным госпиталем ГПС Азербайджана в Губадлы - ФОТО
Журналисты ознакомились с военным госпиталем ГПС Азербайджана в Губадлы - ФОТО
Журналисты ознакомились с военным госпиталем Государственной пограничной службы Азербайджана в селе Газьян Губадлинского района.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в госпитале созданы все необходимые условия для оказания соответствующей помощи. Созданы стоматологический и хирургический кабинеты, отделения лечения и обследования.
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