Журналисты ознакомились с военным госпиталем ГПС Азербайджана в Губадлы

Журналисты ознакомились с военным госпиталем Государственной пограничной службы Азербайджана в селе Газьян Губадлинского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в госпитале созданы все необходимые условия для оказания соответствующей помощи. Созданы стоматологический и хирургический кабинеты, отделения лечения и обследования.