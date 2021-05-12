Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 21604 человека.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 5008, вторую дозу получили 16596 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 1 727 510, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 1 014 495, вторую дозу получили 713 015 человек.