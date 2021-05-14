https://news.day.az/society/1342630.html Авария на дороге Гаджигабул-Сабирабад, есть пострадавшие - ФОТО
Авария на дороге Гаджигабул-Сабирабад, есть пострадавшие - ФОТО
На магистрали Гаджигабул-Сабирабад произошла авария, 4 человека пострадали.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на 10-м километре дороги столкнулись Mercedes-Benz и КамАЗ. В результате водитель и пассажиры легковушки - жители Имишли Садыгова Гюльнара Ариф гызы (1975 г.р.), Ибаев Сахиб Гурбан оглу (2003 г.р.) и Фараджев Аждар Огтай оглу (1980 г.р.) получили травмы различной степени тяжести. Они были госпитализированы.
По факту ведется расследование.
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