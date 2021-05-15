https://news.day.az/society/1342857.html В Гёйгёле автомобиль потерял управление и перевернулся - ФОТО
В Гёйгёле автомобиль потерял управление и перевернулся - ФОТО
В Гёйгёле произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем по территории Гёйгёльского района, потерял управление и перевернулся легковой автомобиль марки "Нива". В результате аварии водитель автомобиля Азер Гусейнов получил травму и был госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
По факту проводится расследование.
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