В Гёйгёле автомобиль потерял управление и перевернулся

В Гёйгёле произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем по территории Гёйгёльского района, потерял управление и перевернулся легковой автомобиль марки "Нива". В результате аварии водитель автомобиля Азер Гусейнов получил травму и был госпитализирован, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

По факту проводится расследование.