Проведен тестовый экзамен по приему на госслужбу

Проведен тестовый экзамен по приему на государственную службу.

Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), экзамен был проведен в экзаменационном зале с соблюдением требований особого карантинного режима, действующего в стране в период пандемии коронавируса.

Экзамен был проведен в электронном порядке, после его окончания кандидатам были предоставлены справки о результатах.

Кандидаты, успешно сдавшие тестовые экзамены, для получения сертификата должны заполнить форму обращения на портале ГЭЦ с 17 по 31 мая.

В связи с результатами экзамена 17-19 мая с 14:00 до 17:00 в ГЭЦ будет функционировать Апелляционная комиссия.