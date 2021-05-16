https://news.day.az/society/1343046.html Проведен тестовый экзамен по приему на госслужбу
Проведен тестовый экзамен по приему на госслужбу
Проведен тестовый экзамен по приему на государственную службу.
Как сообщили Day.Az в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), экзамен был проведен в экзаменационном зале с соблюдением требований особого карантинного режима, действующего в стране в период пандемии коронавируса.
Экзамен был проведен в электронном порядке, после его окончания кандидатам были предоставлены справки о результатах.
Кандидаты, успешно сдавшие тестовые экзамены, для получения сертификата должны заполнить форму обращения на портале ГЭЦ с 17 по 31 мая.
В связи с результатами экзамена 17-19 мая с 14:00 до 17:00 в ГЭЦ будет функционировать Апелляционная комиссия.
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