"АЖД" о стоимости билетов на поезд в Габалу

Стоимость билетов на электропоезд Баку-Габала станет известна в ближайшее время.

Об этом сказала глава пресс-службы ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Натаван Байрамова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

По ее словам, цены на билеты пока не уточнены.

"После пандемии общественность будет проинформирована об этом. Соответствующая информация будет размещена как на сайте ЗАО, так и в социальных сетях", - сказала Байрамова.

По ее словам, железнодорожное сообщение Баку-Габала пока не запущено в связи с пандемией.

"Поезд готов к эксплуатации, но из-за пандемии международные и межрайонные пассажироперевозки приостановлены", - отметила она.

Напомним, что 18 мая из Баку отправился первый электропоезд в Габалу.

Рейс организован в рамках медиатура для ознакомления со станцией Ляки.

Скорость поезда на линии - 135 километров в час.

Строительство однопутной железнодорожной линии Ляки - Габала началось в 2018 году. Ее протяженность составляет 42,3 километра, а вместе с подъездными путями - 44,5 километра.

Длина железнодорожной линии Баку - Габала составляет 311 километров, время в пути - 3 часа 20 минут.

На линии будет курсировать электропоезд производства швейцарской Stadler Rail Group, состоящий из четырех двухэтажных вагонов - бизнес-класса, первого класса и класса "Стандарт".

Электропоезд рассчитан на перевозку 363 пассажиров (293 места в вагоне класса "Стандарт", 61 - в вагоне бизнес-класса и девять - в вагоне первого класса).

Напомним, что 15 мая состоялось открытие Габалинского железнодорожного вокзала и однопутной железной дороги станция Ляки - Габала.

В открытии приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева.