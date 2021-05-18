https://news.day.az/society/1343740.html В Азербайджане выявлено 432 новых случая заражения COVİD-19 - ФОТО
В Азербайджане выявлено 432 новых случая заражения COVİD-19 - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлено 432 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 1024 человека, скончались - 10, передает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 330 701 случай заражения коронавирусной инфекцией, 316 439 человек вылечились, 4 802 - скончались, число активных больных составляет 9 460.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 11 116 тестов, а в целом за все время пандемии - 3 404 046.
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