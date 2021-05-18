Обнародованы имена задержанных сотрудников Таможенного комитета

Генпрокуратура распространила информацию в связи с арестом сотрудников Бакинского главного таможенного управления.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, в ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий были установлены обоснованные подозрения в том, что начальник отдела специальных таможенных процедур Бакинского главного таможенного управления Айдын Эйлазов, главные инспекторы отдела таможенных процедур и платежей Эльмар Мирзоев и Эмин Халилов, работающий инспектором на таможенном посту "İpək Yolu" Мирага Агаев, а также директор ООО "Global Broker" Джейхун Шабанов брали денежные средства в виде взятки взамен на ускорение вывода импортированных товаров из таможенного органа, создание условий для вывода товаров из-под таможенного надзора без уплаты в бюджет средств, надлежащих к уплате.

17 мая 2021 года Главным управлением по борьбе с коррупцией было возбуждено уголовное дело по статье 311.3.2 (повторный подкуп) Уголовного кодекса.

На основании собранных доказательств Эльмар Мирзоев, Эмин Халилов, Мирага Агаев, Джейхун Шабанов и Айдын Эйлазов были задержаны в качестве подозреваемых.

В настоящее время ведется расследование.

Дополнительная информация о ходе расследования будет предоставлена общественности.