Карантин в Азербайджане: что будет после 1 июня?

Вот уже менее двух недель осталось до 1 июня - даты, когда заканчивается особый карантинный режим на территории Азербайджана, введённый Оперативным штабом при Кабинете министров из-за пандемии коронавируса. И по мере приближения первого месяца лета в обществе всё чаще идут обсуждения - что же будет с карантином? Будет ли отмена, или по крайне мере смягчение ограничений? Или карантин всё же вновь ужесточат?

С момента выявления первого случая COVID-19 в Азербайджане проведены институциональные реформы в сфере здравоохранения. Местные специалисты уже второй год как занимаются изучением международного опыта борьбы с пандемией, перенимая у зарубежных коллег передовые методы. Основная цель мер - охрана здоровья человека, предотвращение распространения коронавируса и обеспечение благоприятных условий для организации процесса вакцинации.

В то время как ряд стран мира в буквальном смысле слехстнулись друг с другом ради получения заветных прививок, Азербайджан сумел обеспечить себя достаточным количеством вакцин, благодаря закупке из разных стран. Сначала в страну были ввезены 4 млн. китайских вакцин CoronaVac. Затем в рамках платформы COVAX в Азербайджан было доставлено 84 тыс. доз вакцины "Vaxzevria" компании "AstraZeneca". Ну а в начале мая в Международный аэропорт Гейдар Алиев прибыла первая партия российской вакцины "Спутник V" в количестве 40 тыс. доз. До конца мая в Баку ожидают вторую партию этой вакцины. Так что запас прививок приличный и неслучайно Азербайджан лидирует в СНГ по количеству вакцин на душу населения.

По мере того как всё больше граждан вакцинируется, в нашей стране наблюдается постепенное улучшение эпидемиологической обстановки. Статистика заражений говорит сама за себя: весь май количество вылечившихся от коронавируса заметно превышало число инфицированных. На момент написания этой статьи в Азербайджане оставалось немногим более 9 тыс. носителей COVID-19 и есть вероятность, что к концу месяца это число снизится до трёхзначных показателей.

При этом, положительная тенденция не означает, что можно росслабляться. До формирования коллективного иммунитета (для этого необходимо 70% вакцинированных граждан) ещё далеко, поэтому населению необходимо придерживаться стандартных противопандемических мер. Каждый гражданин должен помнить о личной ответственности. Ведь оберегая себя, мы защищаем и окружающих нас людей, тем самым помогая прервать цепь передачи коронавируса.

Развитие событий показало, что COVID-19 имеет свойство мутации. То и дело появляется информация о новых вариантах коронавируса, намного заразнее своего предшественника. Если ранее было принято считать, что переболевшим COVID-19 нет нужды прививаться, то с появлением вирусов-мутантов вакцинация приобретает ещё более важную роль. Ни один человек не застрахован от того, что если он подхватит коронавирус, то болезнь будет протекать в лёгкой форме. А вакцина даёт эту гарантию. Вот почему на улицах США, ряда европейских и других стран можно наблюдать длиннющие очереди за спасительным препаратом. Коварный враг под названием COVID-19 по-прежнему опасен и противостоять ему является долгом каждого из нас. Давайте вместе бороться с пандемией коронавируса и выиграем эту войну - ведь мы сильны вместе!

Абдул Керимханов

заместитель главного редактора Day.Az