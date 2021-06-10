ИВ Баку обратилась к населению

Исполнительная власть города Баку проводит работы по установке вазонов с цветами на балконах жилых домов, расположенных вдоль улиц и проспектов столицы, передает Day.Az.

Городская и районные исполнительные власти призывают горожан принять активное участие в озеленении столицы и регулярно поливать цветы.