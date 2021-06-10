https://news.day.az/society/1351037.html ИВ Баку обратилась к населению - из-за цветов на балконах
ИВ Баку обратилась к населению - из-за цветов на балконах
Исполнительная власть города Баку проводит работы по установке вазонов с цветами на балконах жилых домов, расположенных вдоль улиц и проспектов столицы, передает Day.Az.
Городская и районные исполнительные власти призывают горожан принять активное участие в озеленении столицы и регулярно поливать цветы.
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