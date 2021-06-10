https://news.day.az/society/1351234.html Вот кто не сможет получить COVID-паспорт
Вот кто не сможет получить COVID-паспорт
"COVID-паспорта - самый актуальный вопрос и проблема в мире".
Как сообщает Day.Az, об этом заявила член рабочей группы при Минздраве Наиля Дашдамирова.
Она отметила, что невозможно получить COVID-паспорт, сдав тест IgG: "Это серологический тест, поэтому получить паспорт таким образом невозможно".
По словам Дашдамировой, срок действия иммунного сертификата истекает через 6 месяцев. Тогда он может быть вакцинирован и получает "вакцинный сертификат".
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