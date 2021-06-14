https://news.day.az/society/1352451.html Будет ли завтра работать бакинское метро? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Будет ли завтра работать бакинское метро? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
15 июня "Бакинский метрополитен" продолжит свою деятельность.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.
Он сказал, что хотя 15 июня - День национального спасения азербайджанского народа, решения о приостановке работы метро в этот праздничный день принято не было:
"В целом станции метро будут продолжать работать ежедневно с 06:00 до 00:00 в июне. 16 июня станции метро Баку будут работать до 02:00 ночи".
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