Будет ли завтра работать бакинское метро?

15 июня "Бакинский метрополитен" продолжит свою деятельность.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

Он сказал, что хотя 15 июня - День национального спасения азербайджанского народа, решения о приостановке работы метро в этот праздничный день принято не было:

"В целом станции метро будут продолжать работать ежедневно с 06:00 до 00:00 в июне. 16 июня станции метро Баку будут работать до 02:00 ночи".