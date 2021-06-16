В Азербайджане обнародованы новые правила для репетиторов

При индивидуальном обучении и репетиторстве в Азербайджане предпочтение должно отдаваться онлайн-обучению.

Как сообщает Day.Az, это отражено в "Методических указаниях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в различных сферах торговли и услуг, офисах".

В указаниях отмечается:

"Во время индивидуальных занятий и репетиторских услуг учебный процесс должен проводиться в хорошо проветриваемом помещении;

Во время обучения обязательно использование медицинских масок;

Во время обучения необходимо поддерживать социальную дистанцию (не менее одного метра);

Учебные пособия не должны использоваться совместно;

Должны строго соблюдаться правила личной гигиены;

Между группами должен быть перерыв не менее 15 минут, во время которого помещения должны проветриваться".