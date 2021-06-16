В Азербайджане обнародованы новые правила для репетиторов - СПИСОК
При индивидуальном обучении и репетиторстве в Азербайджане предпочтение должно отдаваться онлайн-обучению.
Как сообщает Day.Az, это отражено в "Методических указаниях по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) в различных сферах торговли и услуг, офисах".
В указаниях отмечается:
"Во время индивидуальных занятий и репетиторских услуг учебный процесс должен проводиться в хорошо проветриваемом помещении;
Во время обучения обязательно использование медицинских масок;
Во время обучения необходимо поддерживать социальную дистанцию (не менее одного метра);
Учебные пособия не должны использоваться совместно;
Должны строго соблюдаться правила личной гигиены;
Между группами должен быть перерыв не менее 15 минут, во время которого помещения должны проветриваться".
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