В Азербайджане запретили использовать тестеры косметики в магазинах

В Азербайджане запретили использование образцов косметических средств в парфюмерных магазинах.

Как передает Day.Az, это нашло отражение в методических указаниях по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в различных коммерческих и служебных помещениях и офисах, утвержденных Министерством здравоохранения.