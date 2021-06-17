https://news.day.az/society/1353303.html В Азербайджане запретили использовать тестеры косметики в магазинах
В Азербайджане запретили использовать тестеры косметики в магазинах
В Азербайджане запретили использование образцов косметических средств в парфюмерных магазинах.
Как передает Day.Az, это нашло отражение в методических указаниях по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19) в различных коммерческих и служебных помещениях и офисах, утвержденных Министерством здравоохранения.
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