В Азербайджане изменили условие назначения инвалидности

Если в течение 6 месяцев после истечения срока назначения инвалидности гражданину будет вновь назначена инвалидность, то гражданин будет считаться инвалидом в течение всего этого срока.

Как сообщает Day.Az, это отражено в предлагаемой поправке к закону "О правах лиц с инвалидностью".

Поправки призваны усилить социальную защищенность людей с ограниченными возможностями.

Соответственно, внесены изменения в закон "О трудовых пенсиях".

Согласно предлагаемой поправке, выплата трудовой пенсии инвалиду приостанавливается со дня истечения срока нетрудоспособности. Выплата трудовой пенсии будет возобновлена после повторного назначения инвалидности.