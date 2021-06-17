https://news.day.az/society/1353338.html В Азербайджане изменили условие назначения инвалидности
В Азербайджане изменили условие назначения инвалидности
Если в течение 6 месяцев после истечения срока назначения инвалидности гражданину будет вновь назначена инвалидность, то гражданин будет считаться инвалидом в течение всего этого срока.
Как сообщает Day.Az, это отражено в предлагаемой поправке к закону "О правах лиц с инвалидностью".
Поправки призваны усилить социальную защищенность людей с ограниченными возможностями.
Соответственно, внесены изменения в закон "О трудовых пенсиях".
Согласно предлагаемой поправке, выплата трудовой пенсии инвалиду приостанавливается со дня истечения срока нетрудоспособности. Выплата трудовой пенсии будет возобновлена после повторного назначения инвалидности.
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