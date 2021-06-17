В Сиязаньском районе сильный пожар

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре на территории Сиязаньского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МЧС, к тушению огня привлечены соответствующие силы и средства Государственной службы пожарной охраны, Службы спасения особого риска и Северного регионального центра министерства. По предварительной информации, пожар в окрестностях сел Седан, Машриф, Баладжа Хамия и Галалты продолжается.

Ветреная погода и сложный рельеф затрудняют тушение огня.

Близлежащие инфраструктурные объекты были защищены от огня. Тушение пожара продолжается.

Дополнительная информация будет предоставлена.