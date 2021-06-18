Агдам очищают от мин

В Агдаме продолжается процесс очистки освобожденных от оккупации территорий от мин, сказал в пятницу Trend замглавы Исполнительной власти (ИВ) Агдамского района Аллахверен Алиев, передает Day.Az.

По его словам, в настоящее время продолжаются работы по очистке территории города от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"Сейчас очищаются от мин и ряд сел. Также идет процесс разминирования посевных площадей для подготовки их к осеннему севу", - сказал Алиев.