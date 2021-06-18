https://news.day.az/society/1353752.html Агдам очищают от мин
Агдам очищают от мин
В Агдаме продолжается процесс очистки освобожденных от оккупации территорий от мин, сказал в пятницу Trend замглавы Исполнительной власти (ИВ) Агдамского района Аллахверен Алиев, передает Day.Az.
По его словам, в настоящее время продолжаются работы по очистке территории города от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
"Сейчас очищаются от мин и ряд сел. Также идет процесс разминирования посевных площадей для подготовки их к осеннему севу", - сказал Алиев.
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