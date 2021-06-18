Возвращенные из Сирии граждане Азербайджана проходят реабилитацию

После репатриации на родину 20 граждан Азербайджана (шесть женщин и 14 детей), которые содержались в лагере Амерна в сирийском городе Джераблус, ведутся работы по их реабилитации и реинтеграции, передает Day.Az со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

В сообщении ведомства отмечается, что реабилитация указанных лиц осуществляется социальными работниками и психологами Агентства социальных услуг на основании индивидуального плана в сотрудничестве с соответствующими госструктурами.