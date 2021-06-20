Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 32 795 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 17 993, вторую дозу получили 14 802 человека.

Общее число вакцинированных в стране составляет 2 989 458, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 1 949 635, вторую дозу получили 1 039 823 человека.