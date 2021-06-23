На рынке в Гёйчайском районе Азербайджана произошло ДТП, несколько человек пострадали.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел сегодня в 11:00 на рынке Тезе Базар. Водитель автомобиля ВАЗ 21099 не справился с управлением и въехал в прилавки. В результате пострадали как продавцы, так и покупатели.

Согласно сообщению, Годжаева Сабира Меджид гызы (1974 г.р.) и еще одна женщина были доставлены в Гёйчайскую центральную больницу. Врачи также оказали медицинскую помощь людям, которые пережили стресс в результате происшествия.

В ходе расследования выяснилось, что водитель совершил аварию неумышленно. Во время вождения у него на ногах были тапочки. Одна из них, выпав с ноги водителя, зацепилась за педаль газа, что привело к резкому ускорению автомобиля.

По факту ведется расследование в Гёйчайском районном управлении полиции.