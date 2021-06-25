Отменен один авиарейс из России в Азербайджан

Российская авиакомпания "Азимут" отменила рейс А4397/398 Краснодар-Баку-Краснодар, сообщает Trend со ссылкой на авиакомпанию, передает Day.Az.

По данным источника, отменен рейс, запланированный на 26 июня.

"Возврат полной стоимости билетов пассажирам будет выполнен автоматически в ближайшее время. Срок возврата денежных средств на банковскую карту зависит от ее банка-эмитента", - говорится в сообщении авиакомпании.

Напомним, что ранее авиакомпания "Азимут" отменила рейс А4259/260 по маршруту Ростов-на-Дону - Баку - Ростов-на-Дону, а S7 Airlines отменила первый рейс из Воронежа в Азербайджан. Оба рейса должны были осуществиться 23 июня 2021 года.