Обнародованы результаты вступительных экзаменов в лицеи и гимназии

Обнародованы результаты централизованных вступительных экзаменов в лицеи и гимназии, находящиеся в непосредственном подчинении Министерства образования.

Как сообщили Day.Az в Министерстве образования, с результатами экзаменов можно ознакомиться на портале sy.edu.az, войдя в "Личный кабинет" учащегося.

К этапу выбора допущены учащиеся, показавшие минимальный 30%-ый результат.

Учащиеся, имеющие право на участие в отборочном этапе, должны до 17:00 5 июля 2021 года выбрать лицеи и гимназии. После этого учащиеся будут размещены в соответствующую среднюю школу или гимназию на основании результатов экзаменов и последовательности выбранных учреждений. После указанной даты выбрать учреждение или внести какие-либо изменения будет невозможно.

Отметим, обращения в связи с результатами вступительных экзаменов принимаются до 29 июня 2021 года по электронному адресу info@olimpiada.edu.az.