Тысячи людей пришли почтить память шехида Худаяра Юсифзаде в день его рождения

15 июля - день рождения Худаяра Юсифзаде, героически погибшего во время 44-дневной Отечественной войны и навеки оставшегося в сердцах миллионов людей со своей песней, исполненной им на поле боя, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В этот день тысячи людей пришли на могилу Худаяра на Аллее шехидов в Бардинском районе, чтобы почтить светлую память шехида.

В их числе - члены семьи шехида, его близкие, друзья, сослуживцы, жители близлежащих районов.

Здесь были прочитаны молитвы за упокой души Худаяра, возложены цветы на его могилу.

Затем члены семьи шехида в своем доме встретились с людьми, которые пришли, чтобы выразить свои соболезнования.

Карабахское бюро Trend TV представляет вниманию читателей кадры, снятые в Барде.