Компания, незаконно принявшая на работу двух человек, оштрафована на 20 тысяч манатов

Генпрокуратура Азербайджана наложила штрафы на ряд юридических лиц в связи с административными правонарушениями.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, высокопоставленный сотрудник ООО "Fam-88" Рафик Тагиев без вступления в юридическую силу, согласно законодательству, трудового договора привлек Тофика Исламова и Мухаммеда Джабраилова к строительству жилого дома по адресу: город Хырдалан, улица Мехди Гусейнзаде 1. В соответствии со статьей 192.1 Кодекса об административных правонарушениях в отношении ООО "Fam-88" было возбуждено и направлено в соответствующий районный суд для рассмотрения административное делопроизводство. Избрана дисциплинарная мера в виде административного штрафа в размере 20 000 манатов.

Кроме того, в связи с административными правонарушениями в деятельности ООО "Aqro Az", ЗАО "Gidromaşservis", ООО "Retro Holding" и ООО "P.P-Production Company LTD" в суд были направлены различные административные делопроизводства. На эти юридические лица наложены административные штрафы.