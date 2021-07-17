Азербайджан находится на передовой борьбы с глобальным «вакцинным национализмом»

Азербайджан борется с пандемией коронавируса и на международном уровне. В своих выступлениях на международных мероприятиях Президент Ильхам Алиев призывает мир мобилизоваться для глобальной борьбы с COVID-19, бьет тревогу о недопустимости "вакцинного национализма" и неравномерного распределения вакцин между развитыми и развивающимися странами, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Неслучайно впервые в истории по инициативе Азербайджана как председателя Движения неприсоединения была созвана специальная сессия этой организации в видеоформате, посвященная данному вопросу. Итак, 4 мая 2020 года состоялся Саммит Движения неприсоединения в формате Контактной группы. Помимо членов Контактной группы, представляющих разные регионы мира, в онлайн-саммите приняли участие Генеральный секретарь ООН, Президент Генеральной Ассамблеи ООН, Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), председатель Комиссии Африканского союза, Верховный представитель Европейского союза и вице-президент Европейской комиссии.

Как практический итог этого саммита была создана база данных по основным гуманитарным и медицинским проблемам стран-участниц Движения. Сегодня ВОЗ использует эту базу данных в качестве источника для определения текущих потребностей стран Движения неприсоединения в борьбе с пандемией.

Кроме того, в ходе саммита Президент Азербайджана от имени Движения неприсоединения выдвинул инициативу о проведении на уровне глав государств и правительств специальной сессии Генассамблеи ООН, посвященной борьбе с коронавирусом. Инициативу поддержали более 150 стран-членов ООН, и специальная сессия прошла 3-4 декабря 2020 года.

В то же время Азербайджан предоставил гуманитарную и финансовую помощь в борьбе с пандемией более чем 30 странам, включая членов Движения неприсоединения. Азербайджан оказал ВОЗ добровольную финансовую помощь в размере 10 миллионов долларов, и половина этой суммы была предназначена для стран-членов Движения неприсоединения.

Следует отметить, что 13 июля на промежуточной конференции министров иностранных дел Движения неприсоединения было представлено выступление Президента Ильхама Алиева в видеоформате. Во время выступления глава государства вновь отметил, что в этом плане Азербайджан как председатель Движения неприсоединения выступил с рядом международных инициатив для мобилизации глобальных усилий против пандемии. Президент Ильхам Алиев особо подчеркнул, что на фоне глобального кризиса здравоохранения обеспокоенность вызывает "вакцинный национализм".

"Азербайджан публично осудил поведение некоторых стран, закупивших вакцины в объеме, в разы превышающем их нужды. До сегодняшнего дня более 82 процентов существующих в мире вакцин приобретены богатыми государствами, при этом объем вакцин, приходящихся на долю стран с малыми доходами, составляет всего 0,9 процента. Такое отношение препятствует защите развивающимися, особенно малоразвитыми странами своего населения.

В отношении данного вопроса Азербайджан от имени Движения неприсоединения выдвинул в Совете ООН по правам человека резолюцию по обеспечению равного и универсального доступа всех стран к вакцинам, и в марте текущего года эта резолюция была единогласно принята. Наряду с этим, мы при любой возможности призываем развитые страны и международные донорские организации оказывать помощь развивающимся, особенно малоразвитым странам в борьбе с пандемией", - сказал Президент Ильхам Алиев.

На фоне всего этого Азербайджан протягивает братскую руку помощи дружественным странам с низкими доходами. Азербайджан отправил в Кыргызстан 40 тысяч доз вакцины AstraZeneca в качестве гуманитарной помощи, а также при поддержке посольства Азербайджана и офиса ЮНИСЕФ в Узбекистане в рамках программы COVAX в Узбекистан были доставлены 50 000 доз вакцины AstraZeneca.

Азербайджан планирует отправить вакцины в качестве гуманитарной помощи и в другие страны.

Таким образом, мир в очередной раз убедился, что в период пандемии Азербайджан был в числе первых инициативных стран. Тот факт, что платформа нашей страны по борьбе с COVID-19 крайне полезна для всего человечества, уже признан всеми.