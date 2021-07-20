https://news.day.az/society/1363383.html Азербайджанский Зангезур глазами советского журналиста - АРХИВНЫЕ ФОТОВ окрестностях г.Герюсы, Зангезур Город Герюсы, Зангезур Город Герюсы, Зангезур Горнодобывающий комбинат в Зангезуре Канатная дорога с вагонетками, перевозящими руду Канатная дорога с вагонетками, перевозящими руду Селение в Зангезуре Старинные мусульманские надгробья в окрестностях г. Герюсы Старинные мусульманские надгробья в окрестностях г. Герюсы Руины албанского монастыря в Зангезуре Руины албанского монастыря в Зангезуре Албанский монастырь в Зангезуре Космические скалы в окрестностях г. Герюсы Азербайджанки в Зангезуре
Азербайджанский Зангезур глазами советского журналиста - АРХИВНЫЕ ФОТО
В 1967 году Зангезур посетил классик советской фотожурналистики Всеволод Сергеевич Тарасевич (1919-1998).
Он запечатлел горные пейзажи исконно азербайджанской провинции Зангезур, принадлежавшей с 1920-х годов искусственно созданной Армении, горнодобывающие промышленные предприятия, старинные албанские монастыри, присвоенные армянской церковью, виды древнего азербайджанского города Герюсы (Герусы, Геруса), названный армянами Горис, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.
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