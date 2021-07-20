Азербайджанский Зангезур глазами советского журналиста

В 1967 году Зангезур посетил классик советской фотожурналистики Всеволод Сергеевич Тарасевич (1919-1998).

Он запечатлел горные пейзажи исконно азербайджанской провинции Зангезур, принадлежавшей с 1920-х годов искусственно созданной Армении, горнодобывающие промышленные предприятия, старинные албанские монастыри, присвоенные армянской церковью, виды древнего азербайджанского города Герюсы (Герусы, Геруса), названный армянами Горис, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

В окрестностях г.Герюсы, ЗангезурГород Герюсы, ЗангезурГород Герюсы, ЗангезурГорнодобывающий комбинат в ЗангезуреКанатная дорога с вагонетками, перевозящими рудуКанатная дорога с вагонетками, перевозящими рудуСеление в ЗангезуреСтаринные мусульманские надгробья в окрестностях г. ГерюсыСтаринные мусульманские надгробья в окрестностях г. ГерюсыРуины албанского монастыря в ЗангезуреРуины албанского монастыря в ЗангезуреАлбанский монастырь в ЗангезуреКосмические скалы в окрестностях г. ГерюсыАзербайджанки в Зангезуре