Задержаны пытавшиеся незаконно проникнуть в Агдам

Задержаны лица, пытавшиеся незаконно проникнуть на заминированную территорию одного из сел в Агдаме, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

20 июля, около 16:00, в ходе совместных мероприятий сотрудников Агдамского РОП и военнослужащих Внутренних войск были задержаны трое жителей Агджабединского района, которые пытались незаконно проникнуть на заминированную территорию освобожденного села Чинарлы. Они были приглашены в отдел полиции, где с ними провели профилактическую беседу и сообщили, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы представляют угрозу для человеческой жизни. В отношении задержанных были составлены административные протоколы и направлены в суд Агдамского района.