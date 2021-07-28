Начиная с ночи 28 июля, сильный ветер в Баку привел к ряду последствий.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на основании информации, поступившей на горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям, в связи ситуациями, представляющими угрозу жизни и здоровью людей, соответствующие аварийно-спасательные силы приняли необходимые меры безопасности.Так, на основании поступившей информации о том, что в результате обрушения крыши частного жилого дома по улице Надира Гулиева в поселке Бузовна Хазарского района Баку, один человек оказался в беспомощном состоянии под завалами, на место происшествия были привлечены сотрудники Службы спасения особого риска МЧС, которые вытащили пострадавшего из-под завала и передали его по назначению.

Были проведены аварийно-спасательные операции и в других частях столицы.