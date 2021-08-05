А как насчет гигиены полости рта?

На этот счет проведены несколько исследований. Как известно, коронавирус покрыт слоем, чувствительным к определенным химическим веществам. При полоскании рта под воздействием этих веществ, внешний слой коронавируса разрушается. После чего вирус теряет способность проникать и воздействовать на клетки.

Немецкие вирусологи из исследовательской группы молекулярной и медицинской вирусологии Рурского университета в Бохуме, российские вирусологи НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи под руководством, доктора медицинских наук, главным научным сотрудником Анатолием Альтштейном, турецкие врачи-стоматологи под руководством Айкан Онур Атиллы в экспериментах на клеточных культурах и проведенных клинических исследованиях, обнаружили что полоскание рта, с некоторыми активными ингредиентами, на 99,1% предотвращают COVID-19. И подтверждают, что доступными жидкостями для полоскания рта можно инактивировать коронавирус. Каждый раз полоская рот, мы можем предотвратить попадание вируса изо рта в легкие.

Исследователи отмечают, что сочетание хлоргексидина с этанолом (Gerasept Qarqle) в ополаскивателях для рта, эффективно снижает вирусную нагрузку в течение длительного периода. (Антисептические ополаскиватели чаще всего содержат хлоргексидин, как правило, в концентрации не более 0,2%.)

А.О. Атилла добавил, чтобы предотвратить проникновение вируса в легкие, достаточно в течение 30 секунд прополоскать рот с хлоргексидином (Gerasept Qarqle).

Помимо гигиены рук рекомендуется обратить внимание на гигиену полости рта. Достаточно прополоскать рот гигиеническим средствами как после чистки зубов утром и вечером, так и несколько раз в течении дня.

Чтобы минимизировать количество бессимптомного носительства коронавируса, также рекомендуется ежедневно использовать ополаскиватели для рта.

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