МЧС Азербайджана продолжают тушение лесных пожаров в Турции

Как известно, лесной пожар в районе Милам турецкой провинции Мугла перекинулся на Кемеркёйскую ТЭС. В результате мер, принятых находящимися в Турции пожарно-спасательными подразделениями МЧС Азербайджана и местными силами, сегодня в утренние часы пожар был потушен. Таким образом, было предотвращено распространение огня на находящуюся поблизости Еникёйскую ТЭС, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Учитывая стратегическую роль обеих ТЭС в электроснабжении региона, станции Кемеркёй и Еникёй были взяты под охрану пожарными силами МЧС Азербайджана. В связи с этим руководящий пожарно-спасательными подразделениями Азербайджана в Турции замминистра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев для организации надежной противопожарной защиты станций встретился с местными властями и обсудил превентивные меры.

Напомним, что соответствующие силы Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, направленные в Турцию по поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, успешно борются с лесными пожарами в братской стране.