Услуги мобильных операторов Азербайджана теперь можно оплачивать из России

Ведущие операторы мобильной связи Азербайджана - AzerCell, BakCell и Nar Mobile подключены Сбером к своей платежной системе, передает Day.Az со ссылкой на Независимую газету.

Теперь счета телефонов можно пополнять как в СберБанк Онлайн так и в устройствах самообслуживания, все операции проводятся без комиссии.

Леонид Шныр, директор дивизиона "Платежи и переводы" Сбербанка, прокомментировал нововведения: "В СберБанк Онлайн сегодня удобно оплачивать услуги крупнейших сотовых операторов пяти стран СНГ: Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, Киргизии и Азербайджана. Причём сервисом активно пользуются не только граждане этих государств, приезжая в Россию, но и россияне, чьи родственники и знакомые проживают за рубежом. Теперь пополнить счёт телефона можно из любой точки мира и практически мгновенно: не нужно ни переводить деньги на другие счета, ни посещать офис банка. А главное - всё это без комиссии".