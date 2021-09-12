В Азербайджане выявлено еще 2 676 случаев заражения коронавирусом

В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 676 случаев заражения коронавирусом, 3 893 человек вылечились, 38 - скончались, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлено 460 092 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 409 404 человека вылечились, 6 103 - скончались, число активных больных составляет 44 585.

За последние сутки в стране проведены 13 536 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 4 652 996.