https://news.day.az/society/1381409.html Жуткое ДТП в Гяндже: водитель на полном ходу врезался в будку охранников - ВИДЕО
Жуткое ДТП в Гяндже: водитель на полном ходу врезался в будку охранников - ВИДЕО
В Сети появили кадры страншного ДТП в городе Гянджа.
На кадрах видно, как автомобиль марки ВАЗ-21723 (Lada Priora) на полном ходу врезался в будку охранников. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения, передает Day.Az со ссылкой на lent.az.
В результате ДТП двое человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Представляем вниманию читателей эти кадры:
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