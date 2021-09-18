Жуткое ДТП в Гяндже: водитель на полном ходу врезался в будку охранников

В Сети появили кадры страншного ДТП в городе Гянджа.

На кадрах видно, как автомобиль марки ВАЗ-21723 (Lada Priora) на полном ходу врезался в будку охранников. Момент ДТП попал на камеру видеонаблюдения, передает Day.Az со ссылкой на lent.az.

В результате ДТП двое человек были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Представляем вниманию читателей эти кадры: