https://news.day.az/society/1381887.html Состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу Эльдара Гасанова
Состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу Эльдара Гасанова
После перерыва продолжилось заседание по уголовному делу находящегося под арестом бывшего посла Эльдара Гасанова.
Как сообщает Day.Az, Э.Гасанов дал показания еще по 2 эпизодам.
Затем он сказал, что не сможет продолжить свое выступление по состоянию здоровья, и попросил отложить процесс.
Процесс продолжится 24 сентября.
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