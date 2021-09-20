Состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу Эльдара Гасанова

После перерыва продолжилось заседание по уголовному делу находящегося под арестом бывшего посла Эльдара Гасанова.

Как сообщает Day.Az, Э.Гасанов дал показания еще по 2 эпизодам.

Затем он сказал, что не сможет продолжить свое выступление по состоянию здоровья, и попросил отложить процесс.

Процесс продолжится 24 сентября.