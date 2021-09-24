В Азербайджане для пассажирских перевозок между городами и регионами потребуется COVID- паспорт

С 1 октября лица, пользующиеся железнодорожным и автомобильным транспортом, будут обязаны иметь паспорт COVID.

Об этом говорится в решение Оперативного штаба при Кабинете министров, передает Day.Az.

Согласно решению, при осуществлении регулярных пассажирских перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом из городов и районов страны пассажиры, за исключением лиц моложе 18 лет, будут обязаны с 1 октября 2021 года получить первую дозу вакцины против COVID-19, а с 1 ноября 2021 года - вторую дозу вакцины, либо иметь сертификат иммунитета против COVID-19.