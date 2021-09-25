https://news.day.az/society/1383977.html В Азербайджане по программе оплачиваемых общественных работ трудоустроены более 50 тыс. человек
В Азербайджане по программе оплачиваемых общественных работ трудоустроены более 50 тыс. человек
В Азербайджане по программе оплачиваемых общественных работ трудоустроены 56 тысяч человек. Об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на ведомство.
По его словам, эта программа играет важную роль в оперативном решении вопросов занятости.
Министр отметил, что программа оплачиваемых общественных работ расширяется в рамках проектов, реализуемых совместно с другими госструктурами.
Бабаев также подчеркнул важность создания портала общественных работ.
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