https://news.day.az/society/1389965.html В Азербайджане выявлено еще 1 032 случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане выявлено еще 1 032 случая заражения коронавирусом - ФОТО
В Азербайджане за последние сутки выявлено еще 1 032 случая заражения коронавирусом, 1 043 человека вылечились, 10 - скончались, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
На сегодня в Азербайджане выявлено 492 179 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 473 023 человека вылечились, 6 664 - скончались, число активных больных составляет 12 492.
За последние сутки в стране проведено 8 385 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии - 4 952 737.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре