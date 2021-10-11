Минздрав Азербайджана призвал к вакцинации третьей дозой вакцины от COVID-19

Министерство здравоохранения Азербайджана призвало получивших две дозы вакцины от коронавируса граждан из группы риска, лиц с хроническими заболеваниями, всех медработников и граждан старше 50 лет вакцинироваться третьей дозой вакцины (бустерная доза), сообщает Trend в понедельник со ссылкой на министерство, передает Day.Az.

Было отмечено, что в качестве бустерной дозы могут быть использованы все вакцины, утвержденные к применению в Азербайджане.

Напомним, что в Азербайджане продолжается процесс вакцинации от коронавируса.

В ведомстве отметили, что существование дельта-штамма обусловливает необходимость усиления борьбы с вирусом. Изменение погоды в связи с осенним сезоном также повышает риск более широкого распространения коронавирусной инфекции.

Более того, исследования доказали, что через определенное время эффект вакцин от коронавируса снижается, и для повышения иммунитета возникает необходимость в третьей дозе вакцины.

Отметим, что в Турции, Китае, Австрии, Бельгии, Финляндии, Венгрии, России, Испании и Швейцарии стартовала вакцинация третьей дозой вакцины.