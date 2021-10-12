https://news.day.az/society/1390911.html Будут ли доставлены в Азербайджан новые вакцины от COVID-19? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Будут ли доставлены в Азербайджан новые вакцины от COVID-19? - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
В Азербайджане на данный момент используются четыре вида вакцины от COVID-19, этого достаточно.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во вторник сказал журналистам заместитель министра здравоохранения Виктор Гасымов, отвечая на вопрос о доставке в страну новых вакцин.
Он отметил, что население имеет достаточно широкий выбор вакцин: "Считаю, что в настоящее время необходимости в доставке в Азербайджан новой вакцины нет", - добавил замминистра.
Отметим, что в настоящее время в Азербайджане используется китайская вакцина от коронавируса SINOVAC, британская - AstraZeneca/Vaxzevria, немецкая - Biontech/Pfizer и российская - "Спутник V".
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