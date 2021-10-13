Ровшану Акперову грозит 11 лет тюрьмы

В Бакинском военном суде продолжился судебный процесс над бывшим командиром корпуса, генерал-лейтенантом Ровшаном Акперовым, который обвиняется в умышленном убийстве.

Как передает Day.Az, на заседании под председательством судьи Габиба Гасанова были зачитаны показания матери убитого Эльчина Алиева Самаи Алиевой и его друга Оруджали Гаджиева, а также лиц, работавших во время инцидента в азербайджанском посольстве в Украине, и сотрудников кафе, около которого произошел инцидент.

Во время выступления подозреваемый Ровшан Акперов отметил, что в тот день его не было в указанном ресторане.

После показаний обвиняемого были расследованы материалы дела и судебное следствие было объявлено закрытым.

Государственный обвинитель попросил прекратить уголовное преследование по статье 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана с учетом того, что с даты преступления прошло 20 лет, после чего попросил для Ровшана Акперова 11 лет лишения свободы.

Адвокаты подсудимого заявили, что им необходимо время для подготовки выступления.

Процесс продолжится 22 октября.

Как сообщалось ранее, в ходе следствия возникли основательные подозрения в том, что Ровшан Акперов в ночь с 31 мая на 1 июня 2001 года во время конфликта с Эльчином Алиевым рядом с кафе 'Сикора" (город Киев, ул. Дегтярева, 7) примерно в три часа ночи умышленно нанес ему удар в сердце колюще-режущим предметом, вследствие чего последний скончался.

Ровшану Акперову было предъявлено обвинение по статьям 12.1, 120.2.2 (умышленное убийство) и 12.1, 221.3 (хулиганство) УК Азербайджана. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.