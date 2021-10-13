https://news.day.az/society/1391300.html Третья доза вакцины от COVID-19 значительно повышает иммунитет – главный инфекционист
Третья доза вакцины от COVID-19 значительно повышает иммунитет – главный инфекционист
Третья доза вакцины от коронавируса значительно повышает иммунитет, поэтому министерство здравоохранения Азербайджана призывает граждан, входящих в группу риска, прошедших полную вакцинацию, лиц с хроническими заболеваниями, а также всех медработников в возрасте старше 50 лет получить третью дозу препарата.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал главный инфекционист минздрава Тайяр Эйвазов.
По его словам, в осенне-зимний период фиксируется множество случаев вирусных респираторных заболеваний и инфицирования коронавирусом.
"Третья доза вакцины поможет надежнее защитить граждан из вышеназванных категорий от инфицирования", - сказал Эйвазов.
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