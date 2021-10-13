Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 36 394 человека, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 13 475, вторую - 22 919.

Общее количество использованных доз вакцины по стране составило 9 073 493. При этом первую дозу препарата получили 4 916 894, вторую - 4 156 599 человек.