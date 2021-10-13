В Баку произошло еще одно тяжелое ДТП с участием автобусов, есть пострадавшие

Сегодня вечером на трассе Баку-Сумгайыт произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает корреспондент Demokrat.az с места происшествия, на участке трассы, проходящем перед Бакинским международным автовокзалом, столкнулись два автобуса, передает Day.Az.

В результате аварии пострадали несколько пассажиров.