Названы услуги, которые будут оказываться в модульной больнице города Шуша

В больнице модульного типа в городе Шуша будут оказываться услуги неотложной медпомощи, функциональной диагностики, анестезиологии и реанимации, а также стационарные услуги.

Заместитель председателя правления Государственного агентства Азербайджана по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Нигяр Байрамова ознакомилась с условиями, созданными в недавно сданной в эксплуатацию больнице модульного типа в городе Шуша, сообщили Day.Az в агентстве.

Байрамова отметила, что это медучреждение, сданное в эксплуатацию по поручению главы государства, является следующим шагом на пути улучшения инфраструктуры сферы здравоохранения в Азербайджане.

По ее словам, данная больница повышает доступность медицинских услуг для населения.

"Граждане смогут воспользоваться бесплатными медуслугами в рамках пакета ОМС", - сказала Байрамова.

Заведующий Наримановским медицинским центром Фазиль Алмамедов, командированный в модульную больницу города Шуша, проинформировал заместителя председателя правления госагентства о том, что созданные в этом медучреждении условия, оснащение его современным медицинским оборудованием позволят проводить обследование и лечение граждан.

"Больница оснащена централизованной системой подачи кислорода. Здесь будут функционировать поликлиника и лаборатория, оказываться неотложная медицинская помощь, услуги функциональной диагностики, анестезиологии и реанимации, а также стационарные услуги", - сказал Алмамедов.

Он также сообщил, что кабинет функциональной диагностики оборудован переносным рентгеновским аппаратом.

В лаборатории медицинского учреждения можно проводить общий и биохимический анализы.

В больнице работают травматолог, общий хирург, кардиолог, ревматолог, анестезиолог-реаниматолог, врач функциональной диагностики, акушерки и медсестры, а также немедицинский персонал. В настоящее время в больнице насчитывается девять койко-мест.